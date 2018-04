"Per chi non lo Sla"a Olbia giovedì 19 aprile con i Comici Sardi

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per la prima volta tutti i comici Sardi si sono uniti per un grande progetto sociale, raccogliere fondi per la ricerca sulla SLA (sclerosi laterale amiotrofica) per il Dream Team di ricerca per la SLA, un'associazione nazionale #iostoconpaolo. iostoconpaolo.saporiacolori.it. L'evento si terrà giovedì 19 aprile dalle ore 19.30 presso il museo archeologico.Un progetto nato, ideato e prodotto da Christian Luisi che si è avvalso della collaborazione di Nicola Cancedda e Soleandro che hanno composto il brano. Parteciperanno alla serata Battor Moritteddos, Giuseppe Masia, Francesco Porcu, Marco Piccu con l'intervento scientifico di un esperto del settore.L'Archivio Mario Cervo ha accettato con grande gioia questa iniziativa che punta a raccogliere fondi per combattere quella subdola malattia degenerativa invitandovi a partecipare alla serata di beneficenza e ad acquistare il CD.L'evento è patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Olbia.Maggiori informazioni sul sito www.archiviomariocervo.it