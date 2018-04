Giornata nazionale della salute delle donne, eventi anche a Olbia dal 16 al 22 aprile

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

’ospedale di Olbia aderisce alla terza Giornata nazionale della salute della donna in programma dal 16 al 22 aprile prossimo. L’iniziativa, promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna e di genere, è dedicata alle principali patologie femminili, con l'obiettivo di promuovere l'informazione e i servizi per la loro prevenzione e cura.La Ats-Assl di Olbia ha aderito all’iniziativa puntando sulla formazione-informazione sugli stili di vita corretti e sulla narcolessia, ma anche su visite ginecologiche ed ecografie.Nelle giornate del 16 e 20 aprile gli specialisti della Diabetologia della Assl di Olbia, oltre a diffondere materiale informativo, terranno l’incontro “Stile di vita” (orario dalle ore 09.00 alle 10.00): è necessario prenotarsi contattando i numeri 0789-552418 - 416 – 250. L’incontro, rivolto alle donne, si terrà presso la sala educazione della Diabetologia al primo piano della struttura sanitaria San Giovanni di Dio in viale Aldo Moro.Il 16 – 17 e 19 aprile gli specialisti del reparto di Ginecologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, oltre alle distribuzione del materiale informativo “Diagnostica a misura di donna: le novità in gravidanza”, effettueranno delle visite ginecologiche dalle ore 08.00 alle 09.30, presso l’ambulatorio ginecologico al primo piano del padiglione D1 presso il reparto di Ginecologia e Ostetricia. E’ necessario prenotare la visita chiamando, dalle ore 12.00 alle 14.00, allo 0789-552912. Alla prima visita sarà possibile associare anche l’ecografia transvaginaleDal 16 al 20 aprile, dalle ore 09.00 alle 13.00, il personale del servizio di Neurologia dell’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia distribuiranno materiale informativo “Conosci la narcolessia?”, presso gli ambulatori al primo piano del padiglione E dell’ospedale olbiese.