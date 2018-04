Olbia, incendio in un appartamento in via Marmilla

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Un forte boato, poi le fiamme e il fumo. Attimi di paura questo pomeriggio a Olbia in un palazzo di via Marmilla dove è scoppiata una bombola causando un incendio che ha interessato un appartamento e si è esteso anche sulle scale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono stati impegnati tutto il pomeriggio per spegnere le fiamme e bonificare l'area.All'interno dell'appartamento erano presenti una donna e una bambina che sono stati portati fuori dall'abitazione. Successivamente è stato fatto evacuare l'intero edificio. Non risultano feriti.