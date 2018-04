Domenica 22 aprile a Olbia la Straolbia 2018

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domenica 22 Aprile si terrà la trentesima edizione della Straolbia, la gara che si svolge ogni anno per le vie della città, organizzata dalla PAO Gallura Runners e patrocinata dal Comune di Olbia.Così commenta l’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu: «Si tratta di un evento che fa ormai parte della nostra tradizione e che siamo davvero lieti di accogliere anche quest’anno. Il percorso è stato ricavato nelle vie del centro con arrivo e partenza nella piazzetta adiacente a via Principe Umberto, di fronte al Palazzo Comunale. Un modo in più per valorizzare il nostro meraviglioso centro storico».«La gara è sia competitiva che non competitiva. – prosegue l’Assessore - Si tratta quindi di un evento sportivo aperto a tutti, un momento di aggregazione per i nostri concittadini all’insegna dello sport e del divertimento».Per la gara competitiva occorre iscriversi su sito www.fidal.it entro le ore 21.00 del 18 aprile p.v. Chi è invece interessato alla gara amatoriale, può iscriversi presso Cicci Sport (via Genova, 53) entro sabato 21, oppure direttamente presso il luogo della partenza la mattina della gara, entro le ore 9.15.La StraOlbia partirà alle ore 9.30; la non competitiva, dedicata alle scuole materne, elementari e medie, alle 10.30. Premiazioni alle ore 12.00 di fronte al Comune.