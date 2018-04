Sfida ai fornelli tra giornalisti e imprenditori stasera a Olbia per beneficienza

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Una sfida all'ultima padella e con lo scopo benefico di donare il ricavato per il Progetto Sorrisi, Casa, Lavoro -Supporto e donne sole con bambini e Famiglie in povertà e malattia. Imprenditori e Giornalisti cuochi per un giorno, si sfideranno ai fornelli per offrirvi una deliziosa cena con quattro portate vini compresi, con l'aiuto di due capitani di eccezione Tommaso Perna.Il progetto di beneficenza nasce a Cagliari nel 2015, ad opera del gruppo Giovani imprenditori della Confindustria Sardegna. La cena he si terrà presso il Cortesia Airport Restaurant di Olbia è aperta a tutti ed ha un costo di 45 euro. E' possibile prenotare al numero di cell.3383206787.