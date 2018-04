La Maddalena, droga in auto e in casa: un 27enne arrestato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Carabinieri, dopo alcuni servizi di osservazione, hanno fermato l’autovettura sulla quale viaggiava il giovane che è stato trovato in possesso di cinque grammi di hashish e 120 euro in contanti. Successivamente è stata perquisita anche l’abitazione dove all’interno sono stati rinvenuti ulteriori trenta grammi di hashish, sette grammi di cocaina suddivisa in dosi e materiale vario per il confezionamento.