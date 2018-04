Santa Teresa Gallura, arrestato un 49enne per detenzione di droga ai fini di spaccio

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ieri mattina, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Santa Teresa Gallura hanno tratto in arresto C.F., 49enne di Santa Teresa Gallura, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dell’uomo, dopo averlo fermato e perquisito, lo hanno trovato in possesso di 200 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana, confezionata in tre involucri. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare anche tre piante di marijuana, vari semi di canapa indiana e vario materiale utile al confezionamento della droga. La sostanza stupefacente sequestrata dai Carabinieri, se messa sul mercato, avrebbe fruttato all’arrestato un guadagno di oltre 2mil euro.L’arresto è stato convalidato questa mattina dal GIP del Tribunale di Tempio Pausania.