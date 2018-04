Il sindacato dei vigili del fuoco striglia la Regione sul servizio di elisoccorso: "Una spesa enorme

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Lo fa a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal direttore Generale dell’Areu della Regione Lombardia, a sostegno del progetto sul futuro elisoccorso sanitario sardo dell’assessore Arru in risposta alla conferenza stampa organizzata dal M5S nella quale sono stati evidenziati i reali costi dell’elisoccorso, avanzando anche delle proposte migliorative.“Siamo sinceramente sgomenti di fronte alla continua ricerca di giustificazioni da parte di chi sostiene il progetto dell’assessore Arru, al fine di far apparire agli occhi della popolazione sarda il futuro servizio di elisoccorso sanitario un esempio di moderna efficienza.In realtà, in un contesto sanitario Regionale che non brilla per funzionalità e ottimizzazione della spesa; che ampiamente ed instancabilmente le stesse organizzazioni sindacali Sanitarie definiscono allo sfascio, e per la quale la cittadinanza sarda purtroppo tocca con mano con; mancanza di servizi essenziali e lunghe liste di attesa per controlli specialistici a volte anche salvavita , un elisoccorso interamente affidato ai privati si caratterizza per l’enorme spesa prevista, decisamente ingiustificata e per la perdita di fondamentali capacità operative.Si parla di un servizio che non potrà fornire in alcun modo la stessa efficacia ed efficienza dell’attuale configurazione HETMS garantita dalla perfetta integrazione della componente tecnica dei Vigili del Fuoco e di quella sanitaria” dichiara Pietro Nurra, Segretario Regionale del Conapo, sindacato autonomo dei VVF."Non si comprende -ha poi concluso Nurra- perché si è preferito scegliere un costoso appalto da dare in pasto ai privati. Di questo se ne renderanno conto e trarranno le somme i contribuenti, ma come VVF esigiamo il dovuto rispetto per l’attività finora svolta quotidianamente e non certamente confinata a “semplici trasporti con elicottero multiruolo” come si cita nelle dichiarazioni a difesa dell’ingente investimento economico, questo rispetto lo esigiamo nei fatti e non nelle vuote parole pronunciate fino ad ora".