Preoccupazioni per i ritardi sull'apertura del Mater Olbia, Tocco (Fi) : " Subito una soluzione"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

"Il Mater Olbia rappresenta una grande opportunità per il territorio, ma richiama altrettante responsabilità. E’ una sfida importante per la Gallura e l’intero nord Sardegna. Non è possibile attendere ancora i provvedimenti per dare il via al progetto". Così il vicepresidente della commissione salute Edoardo Tocco (FI) guarda con un misto di speranza e critiche ai ritardi sull’apertura del presidio. Un polo di eccellenza sanitaria targato Qatar, che avrebbe dovuto iniziare l’attività già nel 2015. < >. Il percorso autorizzativo subisce però forti rallentamenti: < >.