Incontro tra i vertici Air Italy con Pigliaru che chiede maggiore centralità della Sardegna

L'assessore ha quindi richiamato il rispetto dell'accordo siglato dalla compagnia e dai sindacati nel 2016 e ha fatto sapere che per questo motivo la Regione chiederà la convocazione del tavolo inter ministeriale anche alla presenza dei lavoratori.

il Presidente di Air Italy Francesco Violante e il Vice Presidente Esecutivo Marco Rigotti hanno illustrato il Piano industriale della compagnia.che rappresentano il fulcro della nuova strategia, sia i collegamenti in connessione con sei aeroporti del Centro-Sud Italia, fra i quali Olbia, che dalla stagione autunno-inverno 2018/19 verrà servita tutto l’anno.Rispetto al progetto originario si prevede oggi uno sviluppo della flotta assai più marcato e con esso un effetto positivo sull’occupazione direttamente connessa al numero di aeromobili operativi.Se da un lato la centralità della base di Olbia non è in discussione, dall’altro lato gli equipaggi e le attività manutentive di linea non possono che seguire il posizionamento della flotta. Più in generale, la base di Malpensa dovrà essere rafforzata al fine di accompagnare il dispiegarsi di un progetto tanto ambizioso, del quale sono già state date le prime notizie. Si pensi all’avvio dei voli quotidiani fra Milano e New York e dei voli settimanali per Miami, Bangkok e Mumbai.Dall'altro lato Pigliaru e Careddu chiedono un ulteriore sforzo: "Non siamo disposti a subire il trasferimento di attività dalla Sardegna al continente e la conseguente perdita di posti di lavoro", ha aggiunto l'assessore dei Trasporti Carlo Careddu, "per questo abbiamo chiesto ai dirigenti di Air Italy di acquisire i dettagli del nuovo piano industriale al fine di poter assicurare le ricadute positive sul tessuto economico dell'isola".