Due medaglie d'oro per la cantina gallurese Siddura al grenache du Monde

Il 2018 sembra davvero essere l'anno del cannonau rosé: la qualità della produzione del tipico vitigno sardo si è innalzata fino a raggiungere le vette più alte, come dimostra l'affermazione dei vini isolani nel concorso internazionale dedicato ai vitigni grenaches, di cui fa parte il cannonau. In particolare, la variazione del rosato in freschezza dell'austero cannonau si è rivelata particolarmente azzeccata.L'azienda agricola gallurese ha ritirato il premio a Verona, nello stand della Regione, all'interno di un evento creato appositamente durante il Vinitaly 2018 per dare la giusta visibilità al concorso che si è appena concluso in Spagna. . L'idea di Nudo è stata concepita diversi anni fa dall'enologo di Siddùra, Dino Dini. Prima di realizzarla è stato necessario creare un perfetto adattamento della vite al terroir con le condizioni microclimatiche ideali.La Regione.“Abbiamo creduto in questo concorso per dare uno stimolo alle cantine e per il raggiungimento di altri traguardi - ha sottolineato Pierluigi Caria, assessore regionale all'Agricoltura -. Il Vinitaly di quest'anno ha posto la necessità di fare sistema, unendo i produttori. La Regione ha programmato per i primi di maggio un incontro che servirà a stimolare la formazione di consorzi. Un altro tema fondamentale è la caratterizzazione e il legame tra vini e territorio, con la Sardegna che deve puntare sull'ambiente e i suoi prodotti, legandoli in una logica di integrazione turistica. Guardiamo al futuro con rinnovato ottimismo”.: oltre a Nudo, la cantina di Luogosanto ha vinto l'oro anche con Fòla, un classico rosso Doc che, stando ai risultati ottenuti nei concorsi internazionali, continua a crescere in qualità ed è sempre più apprezzato sia dai giudici sia dai consumatori.