Arzachena, sequestrati 1500 ricci pescati abusivamente: pescatore sanzionato per 5mila euro

, a seguito di numerose segnalazioni sulla pesca sportiva/professionale, ha proceduto durante un controllo stradale in Località Romazzino del comune di Arzachena, al sequestro di 1.500 esemplari vivi e vitali di riccio di mare (Paracentrotus Lividus), immettendoli subito dopo nel proprio habitat marino.I militari hanno fermato il pescatore professionale rinvenendo 1500 ricci di mare stivati in un rimorchio con delle ceste non isotermiche e senza copertura, non conforme alla vigente normativa Comunitaria in materia di igiene.A seguito di ciò sono stati elevati due sanzioni amministrative per una somma totale di 5mila euro.Rimane alta l’attenzione della Guardia Costiera nel preservare il nostro ecosistema marino. Un’adeguata informazione preventiva consentirebbe di evitare inconsapevoli manomissioni del delicato equilibrio dei nostri mari.