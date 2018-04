Presentata la diciottesima edizione di Musica sulle Bocche

manifestazione di maggior rilievo della stagione estiva in Sardegna, sia per la caratura degli artisti ospiti, sia per la formula adottata di simbiosi tra musica e ambiente circostante, che ne ha decretato il successo fin dalle prime edizioni.



Quest'anno il direttore artistico ha scelto di affiancare ai grandi nomi del jazz internazionale, anche la canzone d'autore italiana con uno dei suoi rappresentanti più raffinati: Sergio Cammariere, artista tra i più colti e raffinati dell'attuale scena musicale italiana. Non mancheranno le Stelle del jazz mondiale e i suggestivi appuntamenti al tramonto e all’alba.

Il Festival Musica sulle Bocche è organizzato dall'Associazione Jana Project con il sostegno dell’assessorato della Pubblica Istruzione, Spettacolo e Beni Culturali, dell'assessorato del Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Santa Teresa Gallura e della Fondazione di Sardegna.

l programma è stato presentato questa mattina durante una conferenza stampa all’assessorato della Cultura. Il Festival rappresenta da 18 anni una delle