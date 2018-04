Al via la bonifica della discarica di eternit sulla spiaggia di Murta Maria

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Sono iniziati nella giornata odierna, 18 aprile, i lavori di rimozione e smaltimento dei rifiuti pericolosi presenti sulla spiaggia di Murta Maria, nel Comune di Olbia.che avevano posto sotto sequestro un’area di oltre 1000 metri quadri, contenente ingenti quantità di rifiuti pericolosi di varia natura, tra cui materiale in eternit, nell’ambito delle attività di tutela ambientale e di vigilanza sul territorio poste in campo nella passata stagione estiva.L’operazione congiunta fra l’Autorità marittima e l’Amministrazione comunale di Olbia, restituirà alla libera fruizione e balneazione un sito di grande valenza turistica.“L’attenzione del Corpo in materia di protezione ambientale è sempre alta”, afferma il Direttore Marittimo di Olbia “illeciti di questa portata possono creare un danno inestimabile e irreversibile alla popolazione e all’habitat naturale, il nostro compito è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nel rispetto delle biodiversità. Ringrazio il Sindaco di Olbia e tutta l’amministrazione comunale, la cui sinergica collaborazione ha permesso di ottenere un così importante risultato a tutela del bene comune e dell’intera comunità cittadina”.