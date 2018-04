L'Ats Sardegna apre tre nuovi canali di comunicazione

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Con questi obiettivi l’ATS Sardegna si dota da oggi di tre nuovi strumenti di informazione e comunicazione: una propria rivista digitale, il profilo Twitter e la piattaforma intranet aziendale., che hanno a disposizione un nuovo mezzo per acquisire notizie sui servizi e le prestazioni sanitarie offerte su tutto il territorio regionale. Far conoscere e diffondere buone pratiche, approfondire i temi della prevenzione e della promozione della salute, aiutare i cittadini a orientarsi all’interno dell’ATS sono gli scopi principali della rivista, pubblicata e consultabile gratuitamente sul sito istituzionale www.atssardegna.it.Sempre da oggi, infatti, l’Azienda per la Tutela della Salute diventa social, facendo il suo debutto su Twitter (nome utente @ATS_Sardegna) dove saranno pubblicate in tempo reale le notizie riguardanti l’Azienda e le singole Aree socio-sanitarie locali. Anche in questo caso, l’ATS punta ad accorciare le distanze con il cittadino, offrendogli la possibilità di un dialogo diretto con l’Azienda.Infine, a partire da questa settimana, i dipendenti ATS avranno a disposizione l’intranet aziendale, un portale riservato al personale in cui sarà pubblicata una serie di servizi utili (rubrica telefonica, posta elettronica, rassegna stampa, rivista e manuali) e notizie sulla vita aziendale, per semplificare la circolazione delle informazioni all’interno dell’Azienda.«Nel nostro atto aziendale - commenta il Direttore Generale dell'Ats, Fulvio Moirano - abbiamo destinato una parte molto importante alle relazioni con i cittadini e gli strumenti messi oggi a disposizione vanno in questa direzione. Nei prossimi mesi proseguiremo su questa linea nella speranza di facilitare sempre di più il dialogo e la collaborazione con tutti gli abitanti della Regione».