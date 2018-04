© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La LBA ha reso noto le variazioni di orario dei prossimi turni di regular season: tutte le sfide della 14° giornata di ritorno si giocheranno alle 20.45. Per Devecchi e compagni, impegnati nella trasferta in Trentino, la palla a due del match con l’Aquila Basket Trento, in agenda domenica 6 maggio al PalaTrento, è prevista alle 20.45 e trasmessa in diretta su Eurosport Player.