Gianna Nannini a Golfo Aranci il 18 luglio per un concerto gratuito

Il comune di Golfo Aranci scopre le sue carte, non solo Nannini per il luglio “golfarancino”, ma anche per una settimana di grandi eventi, dal 18 al 22. Dopo le prime indiscrezioni è l’ora delle conferme. Evento clou, Gianna Nannini ed il suo “FENOMENALE - IL TOUR”, reduce dei successi dei concerti in Germania e nei palasport italiani, che programma le nuove date estive in Italia e l’unica tappa in Sardegna.«Tra i primi appuntamenti in calendario - spiega il Sindaco Giuseppe Fasolino –spicca il concerto di Gianna Nannini a Golfo Aranci in programma per mercoledì 18 luglio nella piazza fronte mare pressi Municipio. L’ingresso sarà gratuito ed aperto a tutti per quello che si preannuncia un evento magico ed indimenticabile. Dopo Brignano, Pelù e Venditti, Golfo Aranci è pronta, ad ospitare quest’anno una delle icone della musica rock italiana, un cantante capace di sorprendere ogni volta che sale su un palco».«C’è già grande fermento per la sua l’esibizione – prosegue il sindaco - ma quella dal 18 al 22 sarà tutta una settimana ricca di iniziative, un susseguirsi di eventi che vanno dalla seconda edizione della manifestazione dedicata al food internazionale, che l’anno scorso ha riscontrato un grande successo, agli immancabili fuochi d’artificio sul mare per poi veder concludere il weekend con altri due grandi appuntamenti musicali di cui a breve sarà pubblicato il programma».«Forti del successo di questi anni – aggiunge Fasolino - abbiamo deciso di proseguire sulla scia dei grandi eventi e di impegnare una quota importante del bilancio per la promozione turistica e per iniziative catalizzanti, costruendo un calendario di eventi di forte interesse e richiamo non solo per la popolazione residente e per i turisti che soggiornano a Golfo Aranci, ma per tutti i vacanzieri che intendono venire in Sardegna questa estate».L’appuntamento è quindi per mercoledì 18 luglio con la regina del maxi concerto estivo e l’avvio di una settimana ricca di manifestazioni, serate musicali ed appuntamenti enogastronomici. Il comune spenderà 250mila euro per portare la grande artista nel comune golfoarancino.