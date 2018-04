Dal 25 aprile al 1 maggio arriva "Olbia Spring", ecco di cosa si tratta

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, la settimana del turismo attivo.«Dopo Shardana, la manifestazione sportiva che si è svolta la settimana scorsa sulla spiaggia di Pittulongu, diamo il benvenuto ad Olbia Spring. Si tratta di una grande occasione per sardi e turisti di provare le tante attività sportive, escursionistiche, ricreative e legate al benessere della persona che le associazioni del territorio offrono» afferma l’Assessore allo Sport Silvana Pinducciu.«Anche questa manifestazione si svolge in un periodo di spalla alla stagione turistica ed abbraccia i più importanti ponti primaverili, ovvero il 25 aprile ed il 1° maggio. – interviene l’Assessore al Turismo Marco Balata - Nell’occasione si svolgerà ancora una volta la splendida manifestazione “Olbia in fiore” che renderà ancora più piacevole il soggiorno in città. Ringraziamo tutti gli operatori che anche quest’anno hanno messo a disposizione le loro professionalità per la buona riuscita dell’evento». Le attività disponibili sono davvero tantissime, molte sono gratuite ed altre hanno tariffe decisamente accessibili. Si tratta di turismo attivo a 360° - dalla teleferica al trail running con colazione a Capo Ceraso, kayak, windsurf, SUP e immersioni, dalle visite guidate a musei e siti archeologici all’arrampicata e al canyoning, dalle escursioni in barca al noleggio di gommoni, dai percorsi SPA allo Yoga – e le attività includono anche colazioni e aperitivi.