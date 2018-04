Ozieri, questo pomeriggio presentazione del progetto Alter per il territorio Gal Logudoro-Goceano

OLBIA. Sessanta posti a disposizione per i comuni delLogudoro, Goceano, Villanova e Meilogu. Arriva nel territorio del Gal il progettoALTER, un percorso rivolto a disoccupati, soggetti in mobilità o in cassaintegrazione con il fine di favorire, a titolo gratuito, l’incremento dellavoro autonomo e l’imprenditorialità negli ambiti del turismo sostenibile edell’agroalimentare.

L’iniziativa, promossa da Equilibrium Consultingin partnership con il Gruppo di azione locale (Logudoro-Goceano) e PerformaSardegna Scarl, è inserita all’interno delle “Misure integrate tra sviluppolocale partecipativo e occupazione nell’ambito della Green & Blue economy”del Por Sardegna Fse 2014-2020.

ALTER è acronimo di autoimprenditorialità, lavoro,territorio ed economia rurale e prevede un insieme di attività di formazione,consulenza e assistenza tecnica.

La finalità è quella di agevolare l’adattamentodei partecipanti verso l’area di specializzazione di Turismo e Beni Culturali eAmbientali e dell’Agrifood, con particolare attenzione al tema dellasostenibilità ambientale. Al riguardo, è già in corso un’analisi sulla realeefficacia delle traiettorie di sviluppo messe in campo dal territorio del Gal,attraverso workshop, focus group, interviste a testimoni privilegiati e aturisti, visite alle imprese e questionari online. Questo anche per individuarei servizi innovativi maggiormente richiesti dai visitatori italiani estranieri, sui quali saranno orientati i percorsi di formazione e consulenzaper l’avvio di nuove imprese nel territorio.

Sono quattro le fasi principali: la formazionemirata all’acquisizione di conoscenze e competenze imprenditoriali nell’ambitodel turismo sostenibile; la consulenza preliminare alla fase di avvio dellenuove attività economiche; l’assistenza tecnica; la mobilità transnazionale.

Il progetto sarà presentato venerdì 20 aprile,alle 17, nella sala conferenze dell’Unione Comuni del Logudoro, in via DeGasperi, alla presenza del sindaco di Ozieri, Marco Murgia e del presidentedell’Unione dei Comuni del Logudoro, Angelo Sini. Ad aprire i lavori sarannoGianluca Lai, amministratore Equilibrium Consulting, e Mario Sassu, direttoredi Performa Sardegna. Seguirà la presentazione delle relazioni tecniche “Il PdAdel Gal – Turismo sostenibile e le azioni chiave”, a cura di Giammario Senes,presidente del Gal, e “I percorsi formativi del progetto ALTER”, a cura diSimone Fotzi di Equilibrium Consulting.

Per le iscrizioni contattare la segreteria del Gal,a Thiesi, al numero 079/8879529 o al gal.logudorogoceano@gmail.com. Permaggiori informazioni è possibile visitare il sito www.gallogudorogoceano.it.

