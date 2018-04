Tempio Pausania, viola sorveglianza speciale e aggredisce poliziotto: arrestato un 35enne tempiese

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nella corso della giornata di ieri, personale del Commissariato di P.S. di Tempio Pausania, ha dato esecuzione alla misura cautelare dell’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tempio Pausania, nei confronti di un 35enne tempiese, per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, resistenza e oltraggio a un pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere.L’uomo, sottoposto alla sorveglianza speciale, è stato notato più volte dagli agenti accompagnarsi a pregiudicati e frequentare bar, violando palesemente gli obblighi imposti dalla predetta misura di prevenzione.Inoltre il predetto, durante un controllo di polizia, si era scagliato contro un poliziotto che lo aveva fermato per controllare un pacchetto contenente strumenti atti allo scasso, e dopo averlo minacciato gli aveva procurato anche delle lesioni.Il giudice, su richiesta del P.M. ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari.