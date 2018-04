Il comune di Calangianus cerca operai e muratori, a bando anche il servizio per il verde pubblico

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il Comune di Calangianus ha attivato le procedure di gara per il Bando del Verde Pubblico che interesserà l'intero paese. Già per il mese di maggio si saprà la Ditta aggiudicataria e nello stesso mese inizieranno i vari lavori contenuti nel capitolato.Sempre l'Amministrazione di Calangianus ha avviato, tramite l'ASPAL, le procedure di selezione per i Cantieri Verdi di due muratori e sei operai generici/braccianti agricoli. E' stato già pubblicato l'avviso di selezione provvisorio al quale seguirà il medesimo avviso di selezione definitivo contenente le date inerenti la consegna della documentazione da inoltrare presso il Centro per l’impiego di Tempio Pausania, Piazza Brigata Sassari n. 3 (Palazzo Villamarina). Tutta la documentazione necessaria è online sul sito del Comune di Calangianus. Il progetto denominato "Cantieri Verdi" interesserà varie aree comunali, mediante la sistemazione del verde pubblico con messa a dimora di piante arboree, camminamenti e recinzioni. Le aree maggiormente interessate saranno: Via Sebastiano Satta, Via Luras, Via Grazia Deledda, Via Tempio, Via Campo Sportivo, Località Firuccia, Area vecchia stazione, Piazza della Repubblica, Piazza Marconi, Via Cagliari e Via Olbia.Questi interventi si ritengono un punto centrale e fondamentale di questa Amministrazione che ha un occhio di riguardo al decoro urbano e alla pulizia dell'intero paese. Inoltre proprio per questi motivi, l'Ufficio Tecnico ha già iniziato la progettazione per la sistemazione della rotatoria della strada di collegamento Calangianus-ZIR-Luras.