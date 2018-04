Olbiese nascondeva nella roulotte armi, munizioni ed esplosivi: arrestato

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli agenti, nella periferia di Olbia, hanno sottoposto ad un controllo una roulotte, il quale proprietario, già noto alle forze dell’ordine per i suoi svariati precedenti di polizia anche specifici, sentendosi scoperto, ha spontaneamente consegnato agli agenti un sacchetto di plastica, contenente svariato materiale metallico, artigianalmente modificato al fine di essere utilizzato come canna per pistola, numerose cartucce e due pistole giocattolo modificate.L’arrestato, come disposto dall’A.G., è stato associato alla Casa Circondariale di Nuchis-Tempio Pausania.