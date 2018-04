Tutto pronto per Dinamo-Reyer, tra pochi minituti palla a due

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

“Quella con Venezia è un’altra partita senza appello”: coach Zare Markovski non poteva definirla in maniera migliore la sfida in agenda oggi alle 12 al PalaSerradimigni. Sul parquet sassarese arriva la Reyer Venezia, reduce dalla qualificazione alla finale di Fiba Europe Cup: una sfida delicata e cruciale per la Dinamo Banco di Sardegna che continua la sua corsa alla qualificazione ai playoff. Dopo la bella vittoria di domenica scorsa su Pistoia i giganti sono alla ricerca del successo in casa, uniti e determinati a difendere il fortino.“Ci apprestiamo a giocare un’altra partita senza appello, cercando di raccogliere più vittorie possibili fino alla fine della regular season _ha ammonito coach Markovski nella consueta conferenza stampa pre partita_. Venezia è una squadra infinita, dal roster lunghissimo, con tuti palla a due davanti giocatori abili e arruolabili, pericolosi in tutte le posizioni e capaci di fare la differenza. È un gruppo che si conosce perché lavora insieme da un po’di tempo, alla base c’è un ottimo progetto societario: tutti hanno talento, si conoscono, sono ben rodati in attacco. Noi siamo chiamati a fare un’ottima partita, ancora una volta dobbiamo partire dalla difesa e intensificare quelle occasioni in cui possiamo aprirci in contropiede”.Reyer Venezia. Dopo aver conquistato lo Scudetto nella finalissima con l’Aquila Basket Trento, la Reyer Venezia si presenta alla stagione 2017/2018 con il tricolore cucito sul petto e le grandi ambizioni di chi ha raggiunto importanti traguardi e vuole confermarsi. Alla guida della squadra c’è coach Walter Di Raffaele, che ha messo la firma sulle imprese orogranata: dalla passata stagione la società del presidente Federico Casarin ha confermato uno zoccolo duro sul quale poi è stato costruito il roster. Confermati dallo scorso anno il capitano Thomas Ress, che con la Reyer ha conquistato lo Scudetto numero 7 della sua carriera, il giovane Stefano Tonut, Hrvoje Peric, al quarto anno in laguna, l’ex Dinamo Marquez Haynes e Michael Bramos. A questo gruppo già solido la società veneta ha aggiunto le firme di Bruno Cerella, approdato a Venezia dopo i quattro anni all’Olimpia Milano, Paul Biligha, reduce dall’esperienza di Eurobasket, mentre da Reggio Emilia è arrivato Andrea De Nicolao. A questi si aggiungono MitchellWatt, lo scorso anno a Caserta, l’ala lituana Orelik Gediminas, la guardia statunitense Dominique Johnson visto lo scorso anno a Varese, e l’ex Brescia Michael Jenkins. La società orogranata è tornata sul mercato a stagione in corso e in laguna sono arrivati gli innesti di Austin Daye, figlio d’arte ex Pesaro e Galatasary, ed Edgar Sosa, tra gli indimenticati protagonisti del triplete biancoblu.La parola a Venezia. Coach Walter Di Raffaele commenta così l’imminente sfida con Sassari: “Incontriamo una squadra sicuramente di grande talento tecnico e fisico, una squadra lunga e completa in tutti i reparti. Tecnicamente dovremo essere bravi innanzitutto a impattare la partita e a impattarne anche l’energia e il livello fisico, cercando di capire il ritmo e possibilmente riuscire a imporre il nostro. Noi arriviamo dalla qualificazione a una finale storica per tutti noi, quindi dovremo essere bravi innanzitutto a recuperare le forze, perché arriviamo direttamente dall’Olanda e quindi senza nessun tipo di allenamento in preparazione di questa partita, a reclutare energie anche mentali”.Biglietteria. Ancora disponibile qualche tagliando per assistere al match: oggi la biglietteria dello Store di via Nenni sarà aperta dalle 10 fino all’inizio del match. È possibile acquistare i biglietti anche accedendo al servizio di biglietteria elettronica direttamente dal sito www.dinamobasket.comBaby parking. In funzione per tutte le gare di campionato e coppa il Baby Parking, servizio disponibile a partire da 45 minuti prima dell'inizio della partita. Costo di 6 euro: info e pagamento quota presso il Dinamo Store di via Nenni, di fronte al PalaSerradimigni (Tel. 079 280068).Corner Food&Beverage. Durante le partite casalinghe nei settori A, B e C del PalaSerradimigni sono presenti i corner Food&Beverage con i banchetti ristoro: gli esclusivi Hot Dog Oscar Mayer, pizzette, spianatine farcite, bibite e birra e tanti snack. Il servizio è attivo a partire dall’apertura dei cancelli fino alla mezz’ora successiva alla fine della partita.Dinamo Store. Il Dinamo Store è aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, 10-13 e 16:30-20. Nei giorni delle partite casalinghe, l’apertura si prolunga fino all’orario di inizio della partita e per la mezz’ora successiva al termine.App Dinamo. Disponibile per IOS e Android, per essere sempre informati sul tutto ciò che riguarda il mondo Dinamo e per partecipare a giochi e concorsi che durante la gara metteranno in palio premi, bonus e promozioni.Apertura dei cancelli alle 11.