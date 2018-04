Anche la Guardia Costiera in supporto per la pulizia di Cala Saccaia a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

, in collaborazione con il Comune di Olbia, L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna e le società di molluschicoltori della zona.con particolare attenzione a quelli derivanti dalla lavorazione dei mitili, ha visto i volontari impegnati in un’attività pratica di pulizia dei fondali ed alcuni momenti formativi per gli operatori del settore.“L’attenzione del Corpo in materia di protezione ambientale è sempre alta”, afferma il Direttore Marittimo di Olbia, Capitano di Vascello Maurizio TROGU “il nostro compito è la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, nel rispetto delle biodiversità.”Questa iniziativa consolida il rapporto di collaborazione tra Istituzioni e associazioni locali indirizzando le attività verso processi che coinvolgono la comunità cittadina alla conservazione ambientale, in particolare rappresenta, per gli operatori del settore, un importante momento formativo del rispetto delle normative in materia.