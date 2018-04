Il 27 aprile convocato il consiglio comunale per discutere del Mater Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Preoccupano i ritardi sull'apertura del Mater Olbia. L'ennesimo annuncio che aveva stabilito la data di metà giugno per l'apertura della struttura sembra ancora una volta poter essere disatteso. E se la Regione, interrogata dal tavolo delle associazioni galuresi, ha garantito che è stato predisposto tutto per mettere la Qatar Foundation nelle condizioni utili per rispettare le scadenze, dall'altra mancherebbero ancora alcuni adempimenti burocratici. Sul territorio che spera in importanti ricadute lavorative c'è il timore che gli investitori possano perdere la pazienza per volare e investire altrove.La Regione Sardegna dal canto suo ha annunciato che è pronta la delibera per licenziare i primi 30milioni di euro per il Mater. Venerdì al consiglio comunale parteciperanno anche i vertici reigonali.