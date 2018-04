In Sardegna periodo estrazione del sughero prevista dal 1° maggio al 30 settembre

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il periodo di estrazione del sughero per la stagione 2018 in Sardegna è stato fissata dal 1° maggio al 30 settembre. Lo dispone un decreto firmato nei giorni scorsi dall'assessora regionale dell’Ambiente Donatella Spano.Al fine di tutelare le piante, l'estrazione del sughero può essere sospesa, con determinazione del direttore del Servizio ispettorato del Corpo forestale pubblicata sul sito istituzionale della Regione, con preavviso minimo di 15 giorni in due casi: se un attacco di insetti mettesse a rischio con defogliamento lo stato fitosanitario delle sughere e se le eventuali condizioni ambientali avverse ostacolassero gravemente il razionale distacco del sughero.