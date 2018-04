Disoccupazione in Sardegna, la Giunta stanzia 45 milioni di euro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Si parte con i cantieri di LavoRas, il piano per il lavoro da 128 milioni di euro (e 70 ciascuno per il 2019 e il 2020) voluto dalla Giunta e approvato dal Consiglio attraverso la Finanziaria. Questa mattina, nella sala Lussu di Villa Devoto, il presidente della Regione Francesco Pigliaru con gli assessori della Programmazione Raffaele Paci e degli Enti Locali Cristiano Erriu, ha firmato con Anci, Cal, Aiccre e Asel l’accordo quadro che dà il via a tutta la procedura. I milioni destinati ai cantieri sono 45 per dare lavoro a circa 3.500-4.000 sardi.