L'Olbia impegnata con la Viterbese a caccia di un posto nei playoff per la B

OLBIA. Scrollarsi di dosso <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1074/sconfitta-al-porta-elisa" class="targetBlank">la sconfitta con la Lucchese e ripartire con la convinzione di poter tramutare la scottatura in carburante per ripartire. L'Olbia deve tornare a essere l'Olbia e la ripresa degli allenamenti di questo pomeriggio è il primo passo per ricaricare il serbatoio del gas necessario a compiere l'ultimo decisivo strappo per agguantare un posto nei playoff per la Serie B.

Lo desidera la Società, lo vuole una squadra risoluta a dimostrare che al passo falso del "Porta Elisa" seguirà una prestazione di grinta e agonismo che ricalchi quelle da copertina offerte contro <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1011/il-derby-e-bianco" class="targetBlank">Arzachena e <a href="http://www.olbiacalcio.com/news/ultimissime/1049/grazie-ragazzi" class="targetBlank">Livorno. Contro la Viterbese, nella penultima giornata di campionato in programma sabato 28 al "Nespoli" alle ore 16:30, i bianchi lotteranno dunque per strappare i tre punti a un avversario reduce dal turno di riposo e che in settimana scenderà in campo ad Alessandria per giocare la gara di ritorno della finale di Coppa Italia (all'andata i grigi si imposero per 1-0 al "Rocchi").

Questo pomeriggio la squadra si è ritrovata alle 16 al campo della Basa dove, dopo il discorso iniziale del mister, si è disimpegnata un allenamento dedicato prevalentemente allo scarico atletico e a giochi di posizione. Con l'organico al completo (ad eccezione degli infortunati di lungo corso e quelli, Senesi e Leverbe, più prossimi al rientro che oggi hanno lavorato in differenziato), il gruppo tornerà in campo domani con una doppia sessione di lavoro.

Lavoro, dedizione e nessuna intenzione di mollare. L'Olbia riparte dalle proprie forze e dal decimo posto in classifica (appaiati a 43 punti con Pistoiese e Pontedera, i bianchi comandano il terzetto per la migliore classifica avulsa) con la ferma volontà di lanciare la sfida alla Viterbese e alle dirette concorrenti per un obiettivo che può dare grande lustro a una bella stagione.