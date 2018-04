Tavolara Trekking Jazz lunedì 30 aprile, ecco come prenotare

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L'AMP di Tavolara Punta Coda Cavallo patrocina e sostiene, lunedì 30 aprile, l' International Jazz Day promosso dall'UNESCO e dall’associazione Time in Jazz: una suggestiva escursione sull'isola di Tavolara, un trekking musicale con una passeggiata/laboratorio lungo il Sentiero del Prolago (circa 2 km) che racconterà le specificità naturalistiche dell'isola.Protagonisti, insieme alle bellezze e ai suoni della natura, il violoncellista olandese Ernst Reijseger, uno dei più originali e rappresentativi esponenti della musica di improvvisazione europea, e il Cuncordu e Tenore de Orosei, tra i complessi di primissimo piano nel campo delle musiche vocali della Sardegna, con un repertorio che abbraccia entrambe le forme della tradizione vocale del suo paese: quella del canto sacro, tipica delle confraternite religiose, e quella profana del canto a tenore, iscritto nel 2008 dall'UNESCO nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'Umanità.L'evento, promosso dalla rappresentanza sarda dell'Associazione Italiana Giovani per l'UNESCO e dall'Associazione culturale Time in Jazz nell'ambito della due giorni della Jazz Island for UNESCO, è realizzato con il prezioso contributo dell'Area Marina Protetta di Tavolara - Punta Coda Cavallo, dei Comuni di Loiri Porto San Paolo, di San Teodoro e di Olbia e con il contributo della Fondazione di Sardegna.Il punto di incontro per l'imbarco è fissato la mattina del 30 aprile tra le 09:30 e le 09:45 presso il molo di Porto San Paolo. Il trasferimento durerà circa 25 minuti.L'eccezionalità dell'evento prevede una partecipazione di massimo 150 persone. Non rientrano nella quota massima di partecipazione i bambini tra gli 0 e i 3 anni. Considerato il numero limitato di posti disponibili, gli interessati dovranno accreditarsi compilando l'apposito form di adesione.Ogni form vale per una sola persona ed è necessario indicare il nome dell'effettivo partecipante, oltre all'eventuale presenza di bambini tra gli 0 e i 3 anni.