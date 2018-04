Mancata discussione mozione M5s sul Wi-Fi a Olbia, Piccinnu: "Dobbiamo rivolgerci al prefetto?"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nel tempo si sono susseguiti due consigli comunale, il 27 e il 30 aprile. La mozione, in base al regolamento, si sarebbe dovuta discutere al primo consiglio comunale utile. Il consigliere comunale pentastellato Maria Teresa Piccinnu ha così commentato: “In passato queste “dimenticanze” sono state segnalate al prefetto e, ci auguravamo non sarebbe stato più necessario tornare in argomento".Anche il consigliere M5S, Roberto Ferinaio, ha espresso disappunto sulla vicenda: "Rimarchiamo che, sia la mozione sulla ztl tuttora valida nel merito, sia questa sul wi-fi libero e il contributo europeo facciano parte di un’opposizione costruttiva e propositiva”. Nello specifico la mozione Wi-Fi sollecitava l’amministrazione ad per predisporre i punti di accesso gratuiti alla rete internet nel maggior numero di spazi pubblici del territorio Comunale, "nel più breve tempo possibile e offrire gratuitamente la connessione per la maggior parte delle ore possibili. Il tutto utilizzando un bando europeo utile a integrare le risorse del bilancio comunale.