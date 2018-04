Da domani il XX Raduno dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia ad Alghero

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Da domani, venerdì 27 a domenica 29 aprile si svolgerà ad Alghero (Sassari) il XX Raduno dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia (A.N.F.I.).L’evento, organizzato con il patrocinio del Comune di Alghero e la collaborazione della Fondazione Musei Eventi Turismo Alghero (META), prevede una serie di mostre, convegni ed incontri con la cittadinanza a cui parteciperanno Autorità civili, militari e religiose, fino all’appuntamento di domenica 29, alle ore 10:15, per la sfilata conclusiva dei radunisti alla presenza del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Giorgio Toschi.L’A.N.F.I., Ente morale senza fine di lucro costituito oltre 100 anni fa allo scopo di fornire assistenza e mutuo soccorso ai finanzieri in congedo, custodisce e promuove nella società civile la solidarietà e lo spirito di servizio, l’onore e la disciplina propri delle più alte tradizioni delle Fiamme Gialle.L’Associazione è formata da circa 25 mila iscritti che fanno capo a 292 sezioni dislocate in tutto il territorio nazionale, sotto la guida del suo Presidente, il Gen. C.A. (in congedo) Umberto Fava.La manifestazione offre l’occasione per rinsaldare i vincoli di amicizia fra i finanzieri in servizio e in congedo e, in ragione della località quest’anno prescelta, rafforza e rinnova la vicinanza della Guardia di Finanza alla popolazione della Sardegna. Nei giorni 27 e 28 potranno, peraltro, essere visitate le unità navali del Corpo ormeggiate presso la Banchina Dogana.È stato approntato un programma ricco di appuntamenti tra i quali si segnalano: - Venerdì 27 aprile:ore 09:00, cerimonia di alzabandiera solenne in Piazza Porta Terra e successiva deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti della città e alla Stele dell’A.N.F.I. in Via Garibaldi n. 47;a seguire, presso le Sale Espositive “Lo Quarter” verrà inaugurata la Mostra Storico-Statica della Guardia di Finanza, allestita dal Museo Storico del Corpo con cimeli, stampe e testimonianze che raccontano la partecipazione delle Fiamme Gialle alla Grande Guerra con particolare attenzione all’eroismo dei Finanzieri sardi. La mostra rimarrà aperta al pubblico tutti i giorni, gratuitamente, dalle 8:30 alle 19:00. Ingresso libero anche alla Mostra di Pittura allestita negli stessi locali, con l’esposizione delle opere in concorso per il Premio A.N.F.I., con orari 10:00/19:00 il giorno 27 e 8:30/19:00 nei giorni 28 e 29.Presso il Largo San Francesco è attivo il servizio filatelico temporaneo per l’Annullo Speciale del XX Raduno, con orari 9:00/12:00 e 15:00/18:00 nei giorni 27 e 28, e dalle 8:00 alle 13:00 il giorno 29;ore 16:30, presso la Sala Conferenze “Lo Quarter”, convegno e presentazione del volume “Storia delle Fiamme Gialle della Sardegna” e lettura del tema vincitore del Concorso Letterario “Premio A.N.F.I. 2018”, riservato agli studenti delle scuole superiori di Alghero;ore 17:00, (Banchina Dogana Porta a Mare), esibizione delle unità cinofile della Guardia di Finanza;- Sabato 28 aprile:ore 17:00, Messa solenne celebrata nella Cattedrale di Santa Maria;ore 19:00, concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza presso PortoBanchina Dogana (accesso libero fino ad esaurimento posti);- Domenica 29 aprile: ore 10:15, sfilata delle Fiamme Gialle in servizio ed in congedo che inizierà da Via G. Garibaldi e terminerà a Porta Terra (*).Tutti gli appuntamenti sono liberamente aperti alla cittadinanza.