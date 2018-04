Tutto pronto per la sfida di sabato Olbia-Viterbese, ecco tutti i precedenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Tanti, troppi per una sfida piuttosto ricorrente nella storia olbiese e che negli ultimi tempi ha visto sgualcire lo splendido racconto cucito, capitolo per capitolo, dai nostri nella coperta dello storico gallurese-tusciano.Il primo confronto, su palcoscenico nazionale, vide l'Olbia strapazzare l'avversario con un perentorio 3-0. Correva la stagione di Serie C 1947/48, la seconda volta dell'Olbia in terza serie e da quel giorno si sarebbe dovuto attendere il campionato 1971/72 per rivedere le due squadre fronteggiarsi. E fu nuovamente trionfo olbiese firmato Fiorani-Selleri. Identica sorte toccò ai laziali nel torneo successivo, quando una doppietta di Guspini fece gioire il pubblico del "Nespoli". Nella Serie D 74/75, dominata dall'Olbia, la quarta vittoria consecutiva con Selleri e Bagatti che sbrigarono la pratica nella ripresa.Seguirono i primi punti della Viterbese in terra sarda e le ultime sfide nel XX secolo. Nel campionato 1976/77 all'Olbia non bastò la doppietta di Bagatti, gli ospiti riuscirono a impattare con i gol di Bernardis e Sella che fissarono il punteggio sul 2-2. Stesso copione, in Serie D, nel 1979/80: Muresu proiettò i bianchi verso la vittoria, il sardo Vacca impose il pari. E così, nel campionato successivo, fu Cerasani, con un gran gol nel primo tempo, a far rispettare nuovamente la legge del "Nespoli" all'avversario continentale.Come detto, fu l'ultimo incrocio prima delle recentissime sfide del nuovo millennio. Olbia e Viterbese si ritrovarono nuovamente a duellare ai vertici del campionato di Serie D 2014/15, chiuso rispettivamente al terzo e al secondo posto della graduatoria. L'Olbia concesse al forte avversario la prima gioia sull'Isola subendo, a tempo scaduto, la rete di Pippi. Nel campionato successivo, stavolta dominato dai gialloblù con l'Olbia a rincorrere e trionfare nei playoff che valsero la promozione, arrivò un pareggio per 2-2 dove l'iniziale vantaggio di Belcastro fu annullato e vanificato dalla meravigliosa doppietta di Geroni prima che Invernizzi fissasse il punteggio sul definitivo 2-2. Nell'ultimo confronto, risalente al periodo nero della scorsa stagione, il secondo successo laziale: Kouko pareggiò l'1-0 di Neglia, ma Celiento condannò i bianchi alla sconfitta.Serie C 1947/48Olbia-Viterbese 3-0 - 18’ Farano, 24’ Lasagni, 69’ DonatiniSerie C 1971/72Olbia-Viterbese 2-0 - 47’ Fiorani, 86’ SelleriSerie C 1972/73Olbia-Viterbese 2-0 - 15’ e 80’ GuspiniSerie D 1974/75Olbia-Viterbese 2-0 - 70’ Selleri, 80’ BagattiSerie C 1976/77Olbia-Viterbese 2-2 - 15’ rig. Bagatti, 47’ Bernardis (V), 64’ Bagatti, 75’ Sella (V)Serie D 1979/80Olbia-Viterbese 1-1 - 35’ Muresu, 47’ Vacca (V)Serie D 1980/81Olbia-Viterbese 1-0 - 19’ CerasaniSerie D 2014/15Olbia-Viterbese 0-1 - 48' PippiSerie D 2015/16Olbia-Viterbese 2-2 - 17' Belcastro, 30' e 49' Geroni (O), 66' InvernizziSerie C 2016/17Olbia-Viterbese 1-2 - 26' Neglia, 64' Kouko (O), 85' CelientoIL TABELLINO DELL'ULTIMA VITTORIAOlbia-Viterbese 1-0 | Serie D 1980/81 | 13ª giornata - 7 dicembre 1980OLBIA: Sapochetti, Zoroddu, Spano, Are, Carboni, Giorico, Varrucciu, Veglia, Marongiu (76' Muresu), Ferrante, Cerasani. All.: FranzonVITERBESE: Luciani, Petronilli, Berdini, Patacca (65' Rossi), Carlucci, Cuccuini, Gufi, Boi, Pellegrini, Mecocci, Vento. All.: Rosati.ARBITRO: Tedeschi di BolognaMARCATORE: 19' Cerasani