La Sardegna più bella in vetrina a Porto Cervo per la fiera mondiale dei wedding planner

Questa prestigiosa fiera mondiale dei matrimoni, ogni anno si volge in un luogo diverso, e quest'anno Marriot ha lavorato per portare in Costa Smeralda l'importante evento nelle esclusive strutture del Cala di Volpe e del Pitrizza. Il taglio del nastro di ieri sera ha avviato il meeting che si chiuderà sabato prossimo.ma che si conferma terra ideale per eventi di lusso e nozze da sogno. "Il nostro obiettivo -ha commentato Franco Mulas, area manager delle strutture Marriot in Costa Smeralda- è quello di orientare i flussi dei matrimoni e degi eventi di lusso, soprattutto nelle stagioni di spalla verso la Sardegna in generale e la Gallura in particolare. Per questo motivo abbiamo avuto il patrocinio della Regione, pe ril quale ringraziamo l'assessore al Tursimo, Barbara Argiolas, che ha deciso di sposare il progetto supportandoci nel nostro obiettivo volto a presentare le tradizioni e gli antichi mestieri".C'è stato poi spazio per l'esibizione dei tenores di Mamoiada in un botta e risposta con una coppia di sposi. Inutile dirlo, i wedding planner stranieri, sono rimasti a bocca aperta davanti alla bellezza della Sardegna e soprattutto di rituali di nozze sconosciuti all'estero. Un'importante occasione che potrebbe aprire nuovi scenari per il futuro dell'economia dell'isola.