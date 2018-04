Sabato al via la seconda tappa della Remata Juniores a Golfo Aranci

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Si tratta della seconda tappa della remata juniores con la finale che si svolgerà a Olbia. La prima tappa è stata vinta dalla scuola Armando Diaz di Olbia seguita dagli studenti di Porto San Paolo e al terzo posto i ragazzi delle scuole medie di Golfo Aranci.«La sfida prenderà il via alle ore 10 nello spazio acqueo antistante il lungomare di Golfo Aranci, per un appuntamento – spiega il Sindaco Giuseppe Fasolino – che ci piace sostenere e valorizzare perché rimarca e consolida il nostro rapporto con il mare coinvolgendo le nuove generazioni in una sfida improntata al sano agonismo e che coniuga il giusto mix tra sport e spettacolo. Sono ulteriormente soddisfatto perché alla manifestazione remiera parteciperanno ben due equipaggi in rappresentanza di Golfo Aranci segno di un attivo coinvolgimento e di una neonata passione».del supporto organizzativo e tecnico della Lega Navale italiana di Olbia che metterà a disposizione le imbarcazioni in collaborazione con la Lega Navale sezione di Golfo Aranci e della Capitaneria di Porto.Complice il clima e un format già sperimentato con successo proprio Golfo Aranci in occasione della remata dei mestieri l'evento si preannuncia di grande spettacolo con le tifoserie e i numerosi accompagnatori pronti ad incitare i vogatori-studenti impegnati in una sfida all’ultimo colpo in acqua.