Dinamo in campo per preparare la sfida con Avellino

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Domenica gli uomini di coach Zare Markovski affronteranno la Scandone Avellino nel match valido per la 13° giornata di ritorno del campionato LBA: al Pala DelMauro la palla a due sarà alzata alle 17. Si tratta della prima delle due trasferte nell’agenda biancoblu, con tre match da disputare in dieci giorni: tre sfide delicate e importanti dove è vietato sbagliare e c’è un solo imperativo, vincere per conquistare il pass per i playoff. Il calendario non sorride a Devecchi e compagni che dopo Avellino affronteranno Trento e, nell’ultima giornata in programma il 9 maggio, la VL Pesaro al PalaSerradimigni.gli uomini di coach Pino Sacripanti sono reduci dalla sfida di andata della finale di Fiba Europe Cup contro la Reyer Venezia, persa in casa per 69-77, con il ritorno in agenda al Taliercio mercoledì prossimo. Dopo aver disputato i quarti di finale della Final Eight di Coppa Italia la Sidigas ha proseguito la sua corsa in campionato e al momento siede al quarto posto della classifica, dietro la Leonessa Brescia, Olimpia Milano e Reyer Venezia.coniugando un mix tra giocatori fedelissimi alla maglia biancoverde e new entry. Dalla passata stagione sono stati confermati Maarten Leunen, pretoriano di coach Sacripanti e autore della tripla che ha eliminato Reggio Emilia ai quarti di finale dei playoff, Kyrylo Fesenko, al secondo anno in Campania, insieme al duo italiano Salvatore Parlato-Andrea Zerini. In maglia Scandone sono arrivati il play Bruno Fitipaldo, rivelazione del campionato nella prima parte della scorsa stagione a Capo d’Orlando poi passato al Galatasaray, Ariel Filloy, laureatosi campione d’Italia la passata stagione con la Reyer Venezia, l’ex Dinamo Lorenzo D’Ercole e gli stranieri Dezmine Wellss, ala piccola americana, la guardia Jason Rich, l’ala Thomas Scrubbs e il centro Harnady Ndiaye. In chiusura di mercato la società del DS Nicola Alberani ha firmato l’ex centro biancoblu Shane Lawal che, dopo essersi ripreso dall’infortunio che lo ha tenuto fermo quasi un anno, è tornato abile e arruolabile, sopperendo all’assenza di Ndiaye, out per infortunio da quasi due mesi.