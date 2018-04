Sequestrati titoli di credito falsi per 1,5 milioni di euro a Sassari, operazione della Gdf

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

già noto ai Finanzieri in quanto precedentemente arrestato a Sassari per spaccio di sostanze stupefacenti. Considerato il nervosismo del soggetto, nonché le dichiarazioni contraddittorie sul proprio domicilio, i militari decidevano di approfondire il controllo. Dopo aver individuato, con non poche difficoltà a causa della reticenza del soggetto, l’appartamento dove lo stesso è solito dimorare a Sassari, si è deciso di procedere ad una approfondita ispezione. Durante le operazioni, l’attenzione dei militari è stata però catturata non da sostanze stupefacenti – che non sono state rinvenute – ma da un ingente numero di titoli di credito, presumibilmente falsi, nascosti dal cittadino africano all’interno del suo appartamento. Si tratta di oltre 1.500 ordini di pagamento dell’istituto di intermediazione finanziaria Money Gram, ciascuno del valore nominale di 994 dollari statunitensi, per un valore complessivo di circa 1,5 milioni di dollari, dichiaratamente emessi in Texas. Il soggetto extracomunitario, che non è riuscito a giustificare il possesso di tali documenti, veniva deferito alla locale A.G. per il reato di ricettazione, mentre sono tuttora in corso le indagini per risalire alla provenienza dei titoli di credito sequestrati.Il servizio odierno si inquadra nella quotidiana opera di controllo e di repressione dei traffici illeciti operata nell’ambito della provincia di Sassari da parte delle Fiamme Gialle, con particolare riguardo ai reati a connotazione economico-finanziaria.