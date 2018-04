Incontro a Trinità D'Agultu e Vignola "Dal curare al prendersi cura"

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Dopo il successo dell’appuntamento di Tempio, lo scorso 10 marzo, l’associazione “LiberaSchemi” ripropone l’incontro informativo “Dal curare al prendersi cura”, anche a Trinità d’Agultu e Vignola. Su invito dell’amministrazione comunale, guidata da Giampiero Carta, l’associazione culturale tempiese, porta in un altro territorio il tema delle cure palliative e del ruolo dell’Hospice di Tempio come supporto a pazienti e familiari di malati. “Abbiamo accolto la richiesta degli amministratori di Trinità – commenta Monica Muretti, presidente di LiberaSchemi – è bello vedere questo interesse per il tema. In questo modo si da occasione ad un’altra zona della Gallura e della vicina Anglona di conoscere questo argomento poco dibattuto”. L’incontro informativo rappresenta, dunque, un unicum per il territorio di Trinità ed è aperto anche ai paesi limitrofi e a chiunque voglia parteciparvi. Si discuterà di tutto ciò che è il mondo dei sistemi di supporto nei percorsi clinici a partire dai più semplici come un prelievo di sangue fino alle cure palliative, della loro applicazione, di tutti gli aiuti a disposizione dei malati cronici e oncologici ed il modo in cui attivarli.Anche questo incontro è stato creato con un unico filo conduttore: raccontare attraverso le esperienze quei percorsi e quelle realtà, che quasi tutti i malati si trovano ad affrontare, ma con il giusto bagaglio di informazioni e figure a cui poter far domande e rivolgersi. Realtà tra le quali l’Hospice di Tempio Pausania, eccellenza nel territorio del Nord Sardegna per le cure palliative. Proprio per questo sono nati “I fiori di Ester”, il nome che LiberaSchemi ha deciso di dare alle iniziative per promuovere e far conoscere l’Hospice tempiese e il Cpdo (Cure Palliative Domiciliari Oncologiche).L’incontro avrà inizio alle ore 15.30 e terminerà, presumibilmente attorno alle ore 19.