I bianchi a caccia dei tre punti con la Viterbese per un posto nei playoff, ecco le parole di Mereu

E parte da quelle che sono le sensazioni: "Sarà una partita difficilissima per il valore e per gli obiettivi dell'avversario, ma l'Olbia al Nespoli ha fatto piangere tante grandi squadre e il segreto di un grandissimo campionato sta nella spinta che il proprio pubblico ha saputo darle. Ecco perché domani, per battere la Viterbese, servirà il magico connubio che spesso si è creato tra pubblico e squadra. I ragazzi hanno ancora energie da spendere, la carica dei tifosi le può triplicare".. Per i ragazzi, quella di disputare i playoff, è un'opportunità importante che non devono lasciarsi scappare. Anche perché sono convinto che se dovessimo centrare l'obiettivo, poi saremmo ancora più forti nel disputarli. Percentuali di farcela? Io sono positivo perché ho fiducia nei ragazzi che alleno, quindi dico che, con il pubblico a darci manforte domani, l'Olbia ha l'80% di possibilità di qualificarsi"., ma noi abbiamo anche il dovere di riscattare la partita dell'andata, quando perdemmo per 1-0 giocando una grandissima partita che solo gli interventi del loro portieri non ci permisero di raddrizzare e vincere".