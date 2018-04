© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Gli uomini dei vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti nella notte in via Barcellona per spegnere le fiamme che hanno avvolto un furgone di proprietà di un ambulante. A dare l'allarme alcuni residenti che hanno immediatamente contattato il 115. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine.