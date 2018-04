Preoccupazione in consiglio comunale a Olbia per l'apertura del Mater Olbia: la Regione fiduciosa

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Per il momento ancora bloccato. Il polo sanitario internazionale finanziato dal Qatar sarebbe dovuto partire nel 2015 così come annunciato dai vertici della Qatar foundation. Ma da allora i problemi burocratici si sono moltiplicati. L'apertura a giugno è un nuovo miraggio che rischia di deludere per l'ennesima volta quanti sul territorio vedono la fine dei viaggi della speranza per farsi curare e una opportunità lavorativa e di ricadute economiche. In questo quadro, piuttosto preoccupante, si è tenuto il consiglio comunale di ieri a Olbia.nsomma ci sarebbero i soldi per avviare la struttura, circa sei milioni di euro, ma mancherebbe la data di apertura indicata dai vertici del polo sanitario. E se d auna parte Regione e Governo garantiscono risorse e semplificazioni burocratiche, dall'altra c'è la preoccupazione dei politici del territorio che qualcuno possa nuovamente remare contro l'apertura della struttura. "La Gallura non può più aspettare -ha dichiarato il sindaco Nizzi- non possiamo più permettere di lasciare la struttura abbandonata che deve invece rispondere all'esigenza di tutto il territorio. Il progetto non è solo di una parte politica, ma di tutta la comunità. Per questo chiediamo che si verifichino le condizioni per partire. Presenti in consiglio anche i deputati Naro Marino, Ugo Cappellacci e Pietro Pittalis e il senatore Giuseppe Luigi Cucca e l'ex deputato Gian Piero Scanu, uno dei padri del progetto. In assemblea era presenti anche i consiglierei regionali Giuseppe Fasolino, Giuseppe Meloni e Giovanni Satta. Nel frattempo la fondazione Gemelli, quella che gestirà la struttura, garantisce che il Mater aprirà entro il 2018 anche grazie all'impegno del Governo che sosterrà con un piano pluriennale di finanziamento sulla ricerca. Insomma potrebbe essere "la ricerca scientifica" la chiave per accendere i motori, ma ancora ad oggi non sono chiare le specialità cliniche e le discipline ospedaliere che verranno create.