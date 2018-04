La Dinamo ad Avellino a caccia della vittoria

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

. Al termine di una settimana di allenamenti di grande intensità gli uomini di coach Markovski si preparano ad affrontare la quarta forza del campionato, reduce dalla sfida di andata della finale di Fiba Europe Cup contro Venezia. Per i giganti il match con Avellino è un do or die, una sfida senza margine di errore: a tre giornate dalla fine con due trasferte e l’ultima sfida da giocare in casa, è fondamentale centrare la vittoria per poter puntare ai playoff.“Andiamo a giocare una partita dove i due punti in palio sono importantissimi _ha commentato il tecnico biancoblu nella consueta conferenza stampa pre partita_. Vedo la squadra ben concentrata e determinata a voler fare le cose per bene: l’obiettivo contro una squadra come la Scandone è riuscire a fermare le loro individualità. Il gioco di Avellino si basa su questo, con i picchi individuali di due giocatori come Fesenko e Rich, giocatori sicuramente notevoli, e noi vogliamo essere bravi a lavorare su quello e arginare la loro qualità individuale.In questo momento dobbiamo dare tutto sul campo, a prescindere dall’avversario che ci ritroviamo davanti. L’imperativo è vincere, poi guarderemo ai risultati delle nostre dirette concorrenti per staccare il pass dei playoff”.Tanti i corsi e ricorsi che accompagnano il match di oggi: coach Markovski ritorna ad Avellino nei panni di ex, il tecnico macedone ha allenato i lupi per quattro stagioni. Debutto nei panni di avversario per Shane Lawal, in forze alla squadra irpina: sotto le direttive di coach Sacripanti anche l’ex biancoblu Lollo D’Ercole. Unico ex per la Scandone Shawn Jones.Avellino. Dopo la cavalcata della passata stagione, nella quale gli irpini hanno disputato la finale di Supercoppa, i quarti di finale di Coppa Italia, eliminati proprio dal Banco di Sardegna, la semifinale scudetto e gli ottavi di Basketball Champions League, la società campana ha lavorato alla creazione del roster 2017/2018 coniugando un mix tra giocatori fedelissimi alla maglia biancoverde e new entry. Dalla passata stagione sono stati confermati Maarten Leunen, pretoriano di coach Sacripanti e autore della tripla che ha eliminato Reggio Emilia ai quarti di finale dei playoff, Kyrylo Fesenko, al secondo anno in Campania, insieme al duo italiano Salvatore Parlato-Andrea Zerini. In maglia Scandone sono arrivati il play Bruno Fitipaldo, rivelazione del campionato nella prima parte della scorsa stagione a Capo d’Orlando poi passato al Galatasaray, Ariel Filloy, laureatosi campione d’Italia la passata stagione con la Reyer Venezia, l’ex Dinamo Lorenzo D’Ercole e gli stranieri Dezmine Wellss, ala piccola americana, la guardia Jason Rich, l’ala Thomas Scrubbs e il centro Harnady Ndiaye. In chiusura di mercato la società del DS Nicola Alberani ha firmato l’ex centro biancoblu Shane Lawal che, dopo essersi ripreso dall’infortunio che lo ha tenuto fermo quasi un anno, è tornato abile e arruolabile, sopperendo all’assenza di Ndiaye, out per infortunio da quasi due mesi.La parola ad Avellino. Coach Pino Sacripanti commenta l’imminente sfida con Sassari: “Affronteremo una squadra frizzante, con tanti punti nelle mani, che ha cambiato allenatore e il suo modo di giocare. Ho grande stima di Sassari, che è partita lontano ed è arrivata a vincere tre titoli in una sola stagione, e che ha un palazzo sempre pieno. Per noi sarà quindi importante la gestione dei 40 minuti, così come la difesa negli accoppiamenti sulla transizione. L’approccio dovrà essere solido fin dall’inizio ed avrà sicuramente molta importanza, così come sarà importante ottenere una vittoria, poiché un risultato positivo ci garantirebbe di restare tra le prime quattro in classifica”.Diretta in Club House. La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta nella Club House di Sassari, in via Nenni 2/28: l’ingresso è libero ma è necessario prenotare il proprio posto allo 079275075.