Monumenti aperti a Olbia, concerto di Crabuzza e Fadda

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Nuovo appuntamento con gli eventi dell’Archivio Mario Cervo. Sabato 5 maggio alle 18 in via Nanni nell’Isolato Punico, Claudia Crabuzza accompagnata dalla chitarra classica di Caterinangela Fadda presenta un omaggio alla Canción Americana, partendo dalla grande maestra Violeta Parra, per arrivare alle molte autrici e interpreti della musica, sino alle canzoni originali di "Com un soldat", disco in algherese che è valso a Claudia prestigiosi riconoscimenti, in particolare la Targa Tenco per le canzoni in lingua minoritaria e dialetto e il Premio Mario Cervo.Claudia Crabuzza e Caterinangela Fadda (chitarra classica). La manifestazione è realizzata all'interno della manifestazione Monumenti Aperti 2018 in collaborazione con Archivio Mario Cervo.