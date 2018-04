ArcheoGo-Lezioni in cammino a Olbia, ecco com'è andato il primo appuntamento

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

La lezione è stata rivolta a due importanti edifici chiesastici posti a nord di Olbia: la chiesa extraurbana di Nostra Signora di Cabu Abbas ed il rudere della chiesa di S. Eliseo profeta, nell’omonima località. La chiesa campestre di Cabu Abbas (il toponimo è la trasposizione in sardo dal latino “caput aquae”, perché da questo punto partiva l’acquedotto romano dell’antica Olbia), è stata spiegata dal dott. Gian Battista Faedda, che si è particolarmente soffermato sull’interessante retablo ligneo con le raffigurazioni dei misteri gaudiosi del Rosario, opera vernacolare di ignoto pittore.l’incontro diretto con un gruppo di cavalli allevati in località Conia è stato spunto per ricordare come tutta quest’area, fino a Cugnana, nel pieno medioevo era stata scelta dai giudici di Gallura proprio l’allevamento dei loro destrieri. L’importante chiesa abbandonata di Sant’Eliseo, lunga oltre 32 metri e quasi totalmente oscurata dalla vegetazione (ancora incerta la sua esatta datazione), è stata spiegata dall’archeologo M. Agostino Amucano, presidente della Larathanos.I prossimi tre appuntamenti culturali organizzati dall’associazione sono previsti per il 5 e 6 maggio, in occasione di Monumenti Aperti 2018, al cui calendario di rimanda.