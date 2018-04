Dopo l'assaggio d'estate ritornano 5 giorni di pioggia e freddo in Gallura

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

In arrivo una perturbazione sulla Sardegna che colpirà tutta la Gallura. Un primo maggio bagnato dunque con precipitazioni temporalesche a Olbia piuttosto importanti che porteranno le temperature intorno ai 13 gradi. Più di dieci gradi in meno rispetto ai prcedenti giorni che hanno portato tutti al mare e ad assaporare la bellezza dei primi tuffi di stagione.I venti di levante domani e grecale mercoledì soffieranno con intensità sostenuta su tutte le coste galluresi. Il maltempo interesserà tutta la settimana e bisognerà attendere la prossima settimana per rivedere un sole pieno e ritornare in spiaggia.