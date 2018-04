Concerto del primo maggio a Olbia rinviato a domenica 6 causa maltempo

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Associazione Eventi Frizzanti unitamente al Comune di Olbia comunicano che la manifestazione Olbia Primo Maggio prevista per il giorno 01-05-2018 sarà posticipata a domenica 06 maggio 2018.La decisione è stata presa dopo l’attenta valutazione delle condizioni atmosferiche previste per la giornata del primo di maggio. Vista la presenza di artisti nazionali, ci saranno variazioni nel cartellone che verranno comunicate quanto prima, previa verifica della disponibilità con gli interessati.La manifestazione di domenica 6 maggio si articolerà come da programma con la presenza di espositori e spettacoli a partire dalla mattina dalle ore 10, l’area food e il concertone a partire dalle 16.L’appuntamento è previsto al Parco Fausto Noce domenica 6 maggio, per una giornata di musica e divertimento