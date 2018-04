Discarica abusiva in via Sa Istrana a Olbia: un arzachenese denunciato e sanzionato per 4mila euro

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’intervento e la successiva indagine degli agenti, coordinati dal comandante Andrea Chiminelli, sono stati avviati dopo aver scoperto la discarica nel corso dei servizi di controllo del territorio. Sulla cunetta erano presenti cartoni, scatolette, pelati industriali, contenitori di olio, cartoni e centinaia di comande, comprese quelle per le consegne a domicilio di pizze con alcuni numeri di telefono. E proprio grazie a questi ultimi documenti che gli uomini della polstrada, contattati quei clienti, sono potuti risalire all’origine di quei rifiuti: una pizzeria di Olbia gestita da un cittadino straniero.un pregiudicato di Arzachena, che la polizia ha intercettato e gli ha notificato una sanzione salatissima da 4mila euro e una denuncia in stato di libertà. L’uomo ha ammesso di aver scaricato il materiale ieri mattina alle 5 e di aver sbagliato. Ora anche il pizzaiolo verrà sanzionato per aver affidato i rifiuti a persona non autorizzata. Molti i residenti e i cittadini della zona infuriati per l’ennesimo “sfregio” alla città che vede moltiplicarsi episodi di questo tipo. La polizia stradale ha comunque interessato la Devizia, società di smaltimento rifiuti, per la bonifica dell’area che già da questo pomeriggio dovrebbe esser effettuata.