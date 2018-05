Avviso di criticità meteo in Gallura, convocato il centro operativo comunale per le 16 a Olbia

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Il centro funzionale decentrato della protezione civile regionale ha emanato il bollettino per l'allerta moderata per il rischio idrogeologico in Gallura. Il sindaco di Olbia, valutata la situazione, ha convocato per questo pomeriggio alle 16 il centro operativo comunale per tenere sotto controllo la situazione. Le precipitazioni piovose già dalle prime ore della giornata hanno interessato senza sosta tutta la Regione e proseguiranno anche nella giornata di domani con un drastico calo delle temperature.