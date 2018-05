Tutto pronto per Monza-Olbia, ecco i precedenti

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

Ma allo stesso modo, si materializza l'opportunità di marcare la casella vittorie da un precedente che vede i brianzoli a condurre con un successo, ottenuto nel secondo dei due incontri disputati.- attuale tecnico biancorosso - e Federici quelle monzesi) al cospetto di una compagine che avrebbe chiuso il torneo al terzo posto con susseguente promozione.Più fortunato per i colori galluresi fu invece l'incontro disputatosi nell'annata precedente quando, era il 16 novembre 2003, l'Olbia di Favarin rientrò indenne dalla trasferta lombarda strappando un meritato pareggio per 1-1 grazie alla rete siglata, a tempo quasi scaduto, da Mariano Sotgia che annullò così gli effetti del vantaggio locale messo a tabellino da Leone al 79' di gioco.I PRECEDENTI AL BRIANTEOSerie C2 2003/04Monza-Olbia 1-1 | 79' Leone, 94' Sotgia (O)Serie C2 2004/05Monza-Olbia 2-1 | 3' Zaffaroni, 62' Federici, 93' Labriola (O)IL TABELLINO DEL PRIMO PRECEDENTE16 novembre 2003 | 11ª giornataMONZA: Righi, Melani, Antonellini, Ticli (57' Zirafa), Giaretta, Zoboli, Margheriti (92' Barbisan), Pensalfini, Colussi, Pagani, Corradi (77' Leone). All.: Massimo PedrazziniOLBIA: Pastine, Spanu, Nativi (87' Nodari), De Cecco, Ottolina, Veronese, Sotgia, Manca, Falco, Russu (95' Labriola), Milia (67' Manunza). All.: Giancarlo FavarinARBITRO: Christian Taverna di TaurianovaMARCATORI: 79' Leone, 94' Sotgia