A Olbia osservatorio permanente sulla dispersione scolastica

si terrà una nuova attività organizzata dall’Osservatorio Permanente sulla Dispersione Scolastica. Si tratta di incontri sul tema “Scuola e genitorialità: riflessioni e scelte educative”.Con questo ciclo di incontri vogliamo dare un sostegno concreto ai genitori per aiutarli a capire quale sia il modo corretto e migliore per sostenere il percorso di crescita».Tutti gli eventi saranno tenuti dal Dott. Massimo Porta, Psicologo-Psicoterapeuta, Giudice Onorario del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Referente della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva ATC di Cagliari.“La staffetta della vita” è il titolo del primo incontro che si terrà martedì 22 maggio: si rifletterà su come si struttura l’accudimento genitoriale in base alla propria storia.Martedì 29 Maggio “Noi siamo il suo mondo: attaccamento e accudimento genitoriale come base per la costruzione della sua identità personale e della sua autonomia futura”.Il 5 Giugno l’ultimo appuntamento “Il suo futuro è oltre noi”, verterà sulla genitorialità sociale e l’importanza della condivisione e della funzione genitoriale con gli insegnanti e la comunità.Per ulteriore informazioni è possibile contattare via e-mail l’Osservatorio Permanente sulla Dispersione Scolastica, all’indirizzo ods.olbia@libero.it