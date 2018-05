Nidi d'infanzia comunali a Olbia, riaperti i termini per le domande

© Riproduzione non consentita senza l'autorizzazione della redazione

L’Assessore alle Politiche Sociali informa che sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai Nidi d’Infanzia comunali in favore dei bambini residenti nel Comune di Olbia in età compresa da tre a 36 mesi., compilate esclusivamente sull’apposita modulistica in distribuzione presso lo sportello Front-office dell’Assessorato alle Politiche Sociali, ubicato al secondo piano del “Delta Center” via Capo Verde zona Industriale, l’Ufficio Polifunzionale per il Cittadino, sito al piano terra della sede comunale di via Dante 1, il Servizio Informacittà, ubicato presso il Museo in località Molo Brin, e reperibile, inoltre, sul sito web del Comune www.comune.olbia.ot.it alle sezioni “Comune Informa” e “Albo Pretorio on line”.